В Челнах родные пострадавшего на предприятии мужчины отсудили у компании 750 тысяч рублей

Родные пострадавшего требовали по 500 тысяч рублей каждому в качестве моральной компенсации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах суд частично удовлетворил иск горожан, которые требовали моральной компенсации с компании, где пострадал их родственник.

Горожане обратились в суд с иском к ПАО о компенсации морального вреда, указав, что они являются близкими родственниками мужчины, который получил производственную травму. При перемещении мимо электрошкафа высокачастотных конденсаторов произошел разрыв конденсатора и выброс горячего масла, которое попало на работника. В результате несчастного случая мужчина получил третью группу инвалидности. Позже в пользу потерпевшего с компании была взыскана компенсация в сумме 800 тысяч рублей.

В течение года мужчине было проведено 11 операций, длительное время он находился на стационарном лечении. У него сохранились следы обезображивания кожи, болевой шок. Диагностировано отравление организма, которое вызвано наличием в крови токсинов из-за продуктов горения.

Супруга, родители и сестра пострадавшего утверждают, что им был причинен моральный вред в виде нравственных страданий и переживаний за жизнь и состояние здоровья близкого человека. Они постоянно ухаживали за мужчиной, так как он был лежачим больным.

Родственники просили взыскать с ответчика по 500 000 рублей в пользу каждого. Суд удовлетворил их требования частично - по 200 тысяч рублей в пользу супруги и родителей, 150 000 рублей в пользу сестры, а также судебные расходы. Решение в законную силу еще не вступило.

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