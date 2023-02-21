Три района Татарстана оказались не готовы к пожароопасному периоду

Предполагается, что в 2023 году пожароопасный сезон традиционно будет установлен с середины апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В результате проверки готовности органов местного самоуправления к пожароопасному периоду выяснилось, что несколько районов Татарстана не внесли в бюджет на этот год финансирование и проведение мероприятий для обеспечения безопасности.

Не готовы к пожароопасному периоду оказались Тетюшский, Спасский и Лаишевский районы. Главам сельских поселений вынесли предостережения, отмечает Казанская природоохранная прокуратура.

Предполагается, что в 2023 году пожароопасный сезон традиционно будет установлен с середины апреля. Больше всего угроза лесных пожаров распространяется на Казань, Елабугу, Зеленодольск, Болгар и Тетюши.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram