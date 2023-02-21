За сутки в Татарстане коронавирус выявили у 149 человек

Коллективный иммунитет татарстанцев остается неизменным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедший день в Татарстане выявили 149 новых случаев COVID-19. При этом госпитализация потребовалась 44 заболевшим, а выздоровели 166 человек. Такие цифры во вторник, 21 февраля, опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с инфекций.

С начала пандемии коронавирусом заразились 197 313 жителей РТ, 193 374 из которых выздоровели, а 2 010 - скончались. Коллективный иммунитет местных жителей к COVID-19 продолжает составлять 3,9%.

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