Гидрометцентр Татарстана предупредил о снеге, метели и сильном ветре в конце недели

В день защитника Отечества ветер усилится до 15-16 метров в секунду. Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 22-23 февраля ожидается снег и местами метель. В ночь среды температура будет составлять от -10 до -15 градусов, днем до -5 градусов. В День защитника Отечества ветер усилится до 15-16 метров в секунду. В ночные часы может похолодать до 20 градусов мороза.

В пятницу, 24 февраля, осадков не предвидится. Ночью и утром столбики термометров опустятся до -24 градусов. В дневное время будет от -10 до -15 градусов. В субботу, 25 числа, на территории республики прогнозируются снег, метель и сильный ветер. В темное время суток ожидается от -12 до -17 градусов, при прояснениях до 22 градусов мороза, днем потеплеет до -1 градуса.

Напомним, ранее метеоролог рассказал, когда татарстанцам стоит ожидать прихода весны.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram