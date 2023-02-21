Рамиль Муллин представил планы развития Нижнекамска на 2023 год

Вместе с тем в прошлом году в развитие инфраструктуры города было инвестировано порядка 10 миллиардов рублей. Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района

В 2023 году в Нижнекамском районе капитально отремонтируют 15 километров дорог, пять школ, два объекта культуры. Кроме того, запланирован капремонт и строительство пяти медучреждений, а также создание трех общественных пространств. Планами на 2023 год поделился глава муниципалитета Рамиль Муллин на отчетной сессии района.

В прошлом году в развитие инфраструктуры города было инвестировано порядка 10 миллиардов рублей. В 34-м микрорайоне Нижнекамска открылись инженерный лицей «Вектор», центр развития ребенка «Эврика», а также появился Центр экстренной медицины.

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