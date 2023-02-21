Проект «Вышитая карта России» был запущен в 2022 году в Чувашии. Фото: пресс-служба главы Чувашии

Татарстан примет участие в проекте «Вышитая карта России». Инициатива будет реализовываться совместно с сельскими домами культуры и мастерицами из районов республики. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана рассказала министр культуры Ирада Аюпова.

Напомним, проект «Вышитая карта России» был запущен в 2022 году в Чувашии. В преддверии Дня России была презентована уникальная карта страны, созданная вручную мастерами со всех уголков нашей необъятной Родины.

Планируется, что в 2024 году в Чебоксарах откроется Музей вышитой карты России. Кроме того, уже в этом году в столице Чувашии пройдет фестиваль вышитых карт регионов страны, в котором, вероятнее всего, примет участие и Татарстан.

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