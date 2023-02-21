В 2023 году запланировано 388 Сабантуев в 59 регионах России и 37 странах зарубежья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане решили пересмотреть концепцию празднования Сабантуя. Об этом на брифинге сообщила глава Минкульта республики Ирада Аюпова.

- В 2023 году в праздновании Сабантуя мы хотим акцентировать внимание на состязаниях, а также на традиционном виде борьбы «корэш», - отметила Аюпова.

По ее словам, также особое внимание уделят сохранности и возрождению аутентичности, на подлинности национальных традиций.

Отметим, в 2023 году запланировано проведение 388 Сабантуев в 59 регионах России и 37 в странах зарубежья. Так, всероссийский сельский Сабантуй состоится 27 мая в Астраханской области, 1 июля федеральный и международный - в Кемерово, 8 июля пройдет первый приволжский Сабантуй в Нижнем Новгороде.

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