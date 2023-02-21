В Татарстане легковушка врезалась в грузовик, погиб один человек

Смертельная авария произошла, когда один из водителей на скорости выехал на встречку. Фото: ГИБДД Татарстана

В этот вторник, 21 февраля, в Зеленодольском районе произошла смертельная авария. На 782 километре трассы М-7 «Волга», по предварительным данным, 52-летняя женщина-водитель легкового автомобиля Fiat превысила скорость и выехала на встречную полосу движения. В результате чего она столкнулась с грузовиком Iveco, сообщили в ГИБДД Татарстана.

- Женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия, - отметил в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего ДТП.

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