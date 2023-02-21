Для татарстанцев Китай может стать популярным направлением для отдыха

По словам Рамиля Мифтахова, между Россией и Китаем снова действует соглашение по безвизовым групповым туристическим поездкам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У туристов из Татарстана Китай может стать популярным направлением для отдыха. Это связано из-за ряда ограничений на поездки за рубеж. Дело в том, что между Россией и Поднебесной снова действует соглашение по безвизовым групповым туристическим поездкам. В данное время составляется список компаний, которые будут заниматься этими путешествиями, сообщил глава ассоциации туристических агентств Татарстана Рамиль Мифтахов.

Так, например, жители республики смогут отправится на Хайнань. Это южная провинция Китая, является популярным местом для пляжного отдыха. Также Мифтахов отметил, что отели там недорогие. Они представляют собой большие комплексы по две-три тысячи номеров. В связи с этим он уверен, что это направление будет пользоваться хорошим спросом, сообщает «Бизнес Онлайн».

Отметим, туристические поездки в Китай были приостановлены в 2020 году из-за пандемии.

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