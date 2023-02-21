Ударил полицейского мачете по рукам: жителя Марий-Эл за сопротивление при задержании приговорили к колонии строго режима

Мужчина был объявлен в розыск и когда его нашли правоохранители, он начал оказывать сопротивление. Фото: Олег ЗОЛОТО

38-летний житель Марий-Эл ранее уже был осужден за применение насилия к представителю власти. Отбыл часть срока и был отправлен на принудительные работы. Но после этого мужчина пропал со всех радаров, в связи с чем, его объявили в розыск.

Вскоре полицейские нашли злоумышленника. Но когда его начали задерживать, она начал яростно сопротивляться. Выхватил мачете и ударил им одного из полицейских по рукам. Отрубить их, к счастью, у него не вышло. Правоохранитель получил вред здоровью средней тяжести. Дебошира с мачете в итоге скрутили и возбудили в его отношении новое уголовное дело за нападение на представителя власти.

- Мужчину приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу.

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