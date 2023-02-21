В Казани на два дня закроются отделения МФЦ

23, 24, 26 февраля для офисов «Мои документы» являются выходными днями. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани 23 и 24 февраля отделения МФЦ будут закрыты. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества, сообщается на сайте «Мои документы».

В среду, 22 февраля, отделения Зареченский, Гагаринский, Московский, Приволжский, Кулагинский, Вахитовский, Авиастроительный и в жилом районе Салават Купере будут работать с 8:00 до 16:00, а Южный, Советский, Дербышинский и Юдинский - с 11:00 до 19:00.

Кроме того, 23, 24, 26 февраля для офисов «Мои документы» являются выходными днями. А 25 февраля они будут работать в обычном режиме.

Напомним, в Татарстане на этой неделе жителей ждут длинные выходные. Это касается тех, кто трудится по пятидневке.

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