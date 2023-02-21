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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 8:31

В Татарстане после столкновения с грузовиком погибла водитель легковушки

По предварительным данным, женщина выехала на встречную полосу
Роман ЕФРЕМОВ
Водитель погибла на месте происшествия. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Водитель погибла на месте происшествия. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

На 782-м километре автодороги М7 «Волга» в Зеленодольском районе Татарстана сегодня, 21 февраля, произошло смертельное ДТП.

Согласно предварительным данным, 52-летняя водитель автомобиля «Fiat» не выбрала безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовым автомобилем «Iveco».

В результате происшествия управлявшая легковым автомобилем женщина скончалась на месте аварии.

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