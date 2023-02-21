В Казани стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла почти на 12%

В столице Татарстана чаще всего сдают однокомнатные квартиры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 11,8%. Соответствующее исследование провел сайт бесплатных объявлений.

В общем средняя стоимость аренды выросла на 15,8%. Теперь за аренду однокомнатной квартиры нужно платить порядка 19 тысяч рублей в месяц, за двухкомнатную - 25 тысяч рублей, а студия обойдется в 17 тысяч рублей.

Кроме того, значительно дороже стали трехкомнатные квартиры. В цене они выросли на 16,7%. За нее жителям придется платить 35 тысяч рублей в месяц.

Отметим, в столице Татарстана чаще всего сдают однушки. На них приходится 54% от общего количества предложений.

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