Эндокринолог из Татарстана развеяла миф о наборе веса из-за жиров

Вредны для здоровья трансжиры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эндокринолог из Набережных Челнов Светлана Новаковская рассказала, что жиры из категории вредной пищи перешли в полезную. Отношение к ним со стороны ученых изменилось. В некоторых случаях, даже при избыточном весе, медики не советуют жестко ограничивать количество жира в рационе. Считается, что жиры помогают работе мозга, а также являются источником энергии для нервной системы.

- Ненасыщенные жиры, которые содержатся в жирной рыбе, яйцах, растительных маслах, орехах и семенах являются составляющей «хорошего» холестерина. Когда мы говорим, что жиры вредны, имеются в виду трансжиры. Именно они повышают уровень «плохого» холестерина, увеличивают риск инфарктов и инсультов, повышают риск развития диабета, – пояснила Светлана Новаковская.

По словам врача, полезные жиры усваиваются организмом через кишечник благодаря холестерину. Вопреки распространенному мнению, холестерин играет важную роль в работе многих систем.

- Холестерин защищает сосуды. Если сосуды истончаются, они могут лопнуть. Холестерин нужен для адаптации к стрессу, для производства всех стероидных гормонов - активных веществ, регулирующих процессы жизнедеятельности, – объяснила эндокринолог.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram