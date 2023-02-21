В Татарстане будут судить пилота-инструктора, самолет которого совершил жесткую посадку около Бугульмы

Причиненный вред владельцу воздушного судна был оценен более чем в 4 миллиона рублей. Фото: Центральное МСУТ СКР

Завершено расследование уголовного дела пилота-инструктора учебно-летного отряда, который на самолете «Cessna-172S» совершил жесткую посадку около аэродрома Бугульмы. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает Центральное МСУТ СКР.

- Все материалы были направлены на рассмотрение в суд, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, днем 9 февраля 2022 года пилот-инструктор, находясь за штурвалом самолета, в котором рядом с ним сидел еще один человек, проявил преступную небрежность. Утверждается, что он нарушил правила безопасности, из-за чего пришлось совершить жесткую посадку.

К счастью, никто в результате происшествия не пострадал. Самолет же получил повреждения. Ущерб, причиненный владельцу воздушного судна, превысил четыре миллиона рублей.

Напомним, чтобы добраться до самолета и летевших на нем людей, спасателям пришлось использовать снегоходы. От оказания медпомощи мужчины отказались. Их отвезли в село Новое Сумароково, а после в аэропорт Бугульмы. Само же воздушное судно смогли доставить на аэродром только на следующий день.

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