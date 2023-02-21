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НовостиОбщество21 февраля 2023 7:33

Умерла известный в Татарстане журналист Наталья Первова

Долгие годы она посвятила работе на радио КАМАЗа
Роман ЕФРЕМОВ
Наталья Первова была членом Союза российских писателей, автором нескольких книг

Наталья Первова была членом Союза российских писателей, автором нескольких книг

Фото: Иван МАКЕЕВ

В возрасте 83 лет скончалась Наталья Первова – поэтесса, первый редактор радио КАМАЗа. Ее сердце остановилось сегодня, 21 февраля.

Наталья Ивановна – ветеран журналистики Набережных Челнов. С 1971 года до начала 2000-х работала в радиожурналистике на автогиганте. Также трудилась на литейном заводе редактором объединенной редакции радиовещания и газеты. Была членом Союза российских писателей, автором нескольких книг.

Выражаем соболезнования родным и близким умершей.

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