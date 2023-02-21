Умерла известный в Татарстане журналист Наталья Первова

Наталья Первова была членом Союза российских писателей, автором нескольких книг Фото: Иван МАКЕЕВ

В возрасте 83 лет скончалась Наталья Первова – поэтесса, первый редактор радио КАМАЗа. Ее сердце остановилось сегодня, 21 февраля.

Наталья Ивановна – ветеран журналистики Набережных Челнов. С 1971 года до начала 2000-х работала в радиожурналистике на автогиганте. Также трудилась на литейном заводе редактором объединенной редакции радиовещания и газеты. Была членом Союза российских писателей, автором нескольких книг.

Выражаем соболезнования родным и близким умершей.

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