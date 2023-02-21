Посетивший зону СВО депутат Эдуард Шарафиев примет участие в телемарафоне «Все для Победы!»

Во время марафона будет проводиться сбор средств на поддержку участников спецоперации. Фото: @EduardSharafiev

Депутат-доброволец из Татарстана Эдуард Шарафиев станет участником телемарафона «Все для Победы!». Инициатором трансляции является региональное отделение ОНФ в республике.

Во время марафона будет проводиться сбор средств для поддержки участников спецоперации. Для этого на экране появится QR-код, через который зрители смогут оказать благотворительную помощь. Начало трансляции запланировано в 10:00 по московскому времени 23 февраля (0+).

Напомним, о решении отправиться в зону спецоперации в рядах одного из добровольческих батальонов депутат сообщил в начале ноября 2022 года. В конце того же месяца Шарафиев сообщил об окончании подготовки и прибытии в зону СВО. А в феврале 2023 года стало известно о его возвращении на Родину.

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