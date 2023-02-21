Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Международным днем родного языка

Поздравление глава республики написал в своем телеграм-канале. Фото: пресс-служба раиса РТ

С Международным днем родного языка жителей Татарстана поздравил глава республики Рустам Минниханов.

«Язык - ключ к знаниям, ступень ума. С международным днем родных языков!» – написал раис Татарстана в своем телеграм-канале.

Отметим, что Международный день родного языка традиционно отмечается 21 февраля. Он был учрежден в 1999 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО.

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