Казанцы просят отменить концерт Филиппа Киркорова из-за танцев на кресте

Активисты начали собирать подписи за отмену концерта эстрадного певца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани православные активисты просят отменить концерт российского эстрадного певца Филиппа Киркорова за танцы на кресте. С таким намерением выступил председатель Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов.

По словам активиста, такие выступления артиста являются недопустимыми, «так как по сценарию идет глумление над крестом». Также Щеглов отметил, что это похоже на оккультные обряды. В связи с этим активисты начали собирать подписи за отмену концерта эстрадного певца. При этом они надеются на поддержку властей и всех неравнодушных граждан.

Кроме того, поддержал позицию и глава общественного движения «Против преступности и беззакония» Дмитрий Бердников. Он обратился к раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой отменить концерт Филиппа Киркорова.

Сам Филипп Киркоров после скандального выступления заявил, что является верующим человеком и никого не хотел обидеть. Он заверил, что символизм его постановки не имеет ничего общего с насмешками над религиозными ценностями, а также извинился перед теми, кто мог почувствовать себя оскорбленным.

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