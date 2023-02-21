Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погоды 23 февраля

23 февраля, днем температура воздуха не поднимется выше -10 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 23 февраля, в Татарстане ожидается похолодание, придут сильные осадки и метели. Ветер усилится до 16 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр республики.

Согласно данным синоптиков, в среду, 22 февраля, столбик термометров ночью покажет от -10 до -15 градусов, а днем от - 5 до -10 градусов. Также ожидается снег и местами метель.

В четверг, 23 февраля, ночью температура воздуха опустится до -20 градусов, а днем не поднимется выше -10 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

В пятницу, 24 февраля, по предварительным данным, столбик термометра ночью покажет от -12 до -17 градусов, при прояснениях до -22 градусов, днем температура повысится от -1 до -17 градусов. Ожидаются снег, метель и сильный ветер.

Напомним, ранее метеоролог рассказал, когда в Татарстане наступит весна. Эксперт отмечает, что на фоне происходящих климатических изменений эти даты смещаются.

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