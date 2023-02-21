В Казани состоится презентация фильма «Нюрнберг»

В широкий прокат картина выйдет в марте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Презентация международного кинопроекта «Нюрнберг» (12+) состоится в Казани 25 февраля. Мероприятие проведут актеры Дмитрий Брауэр и Филипп Ершов.

Сценарий проекта был написан на основе книги юриста и историка Александра Звягинцева. Сюжет картины построен вокруг молодых людей, которые оказались на процессе в Нюрнберге. Мужчина был военным переводчиком, а когда-то раньше - разведчиком, женщина — военнопленная, которая была угнана немцами в Берлин.

Главные роли в фильме исполнят Евгений Миронов, Любовь Аксенова, Сергей Безруков. В прокат картина выйдет в начале марта.

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