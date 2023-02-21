В Татарстане на разработку мастер-плана Казанской агломерации потратят 55 миллионов рублей

Подать заявку на участие в тендере можно до 6 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане на разработку раздела мастер-плана социально-экономического и пространственного развития Казанской агломерации потратят 55 миллионов рублей. Средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета и внебюджетных источников. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно заказу, мастер-план будут использовать для разработки схем территориального планирования районов, генпланов и правил застройки городов. Основная цель состоит в создании основы для принятия обоснованных решений по пространственному и инфраструктурному развитию агломерации, повышении качества застройки, развитии рекреационного каркаса и реализации общественно-делового потенциала.

Кроме того, работа будет состоять из четырех этапов. Это проведение обследования и сбор данных, разработка сценария развития агломерации и его анализ, а также основных направлений плана и предложений.

Отметим, Казанская агломерация включает в себя Казань, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский районы и Волжск. Подать заявку на участие в тендере можно до 6 марта.

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