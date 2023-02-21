В Татарстане банк пытался через суд взыскать долги клиента с его наследника

Наследник оказался банкротом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережночелнинский городской суд банк обратился с исковым заявлением к наследнику одного из своих клиентов.

По материалам дела, мужчина взял кредит на сумму 184 тысячи рублей, но позже умер. Сумма оставшегося долга составила 153 тысячи рублей. Ее банк намеревался взыскать с наследника жителя Набережных Челнов. Однако выяснилось, что он является банкротом – процедура завершена в Арбитражном суде РТ. Как следствие, наследник освобожден от долговых обязательств.

Учитывая вышеизложенные факты, суд прекратил производство по этому делу.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что в Татарстане двое детей стали должниками банка после смерти их отца.

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