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НовостиОбщество20 февраля 2023 17:45

Еще 145 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Татарстане за минувшие сутки

Число заразившихся с начала пандемии превысило 197 тысяч человек
Рината СТРЕБКОВА
Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 145 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора. Отмечается, что все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Всего по данным на 20 февраля 2023 года на территории Татарстана официально зарегистрировано и подтверждено 197164 случаев коронавирусной инфекции.

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