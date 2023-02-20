Еще 145 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Татарстане за минувшие сутки

Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 145 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора. Отмечается, что все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Всего по данным на 20 февраля 2023 года на территории Татарстана официально зарегистрировано и подтверждено 197164 случаев коронавирусной инфекции.

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