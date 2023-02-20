Два игрока «Ак Барса» признаны лучшими игроками прошедшей недели в КХЛ

Дмитрий Воронков набрал 6 очков в четырех матчах. Фото: Ак Барс

Континентальная хоккейная лига опубликовала имена лучших игроков 24-й недели сезона-2022/2023. В числе лауреатов оказались два представителя казанского «Ак Барса».

Так, лучшим голкипером стал Амир Мифтахов. На минувшей неделе он одержал четыре победы в четырёх матчах. По его воротам было нанесено 135 бросков (33,8 в среднем за игру), из которых он отразил 96,30%. Коэффициент надёжности составил 1,25. В матчах с «Адмиралом» (3:0) и «Амуром» (4:0) Мифтахов сыграл «на ноль».

Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков. За это время он забил 4 гола и отдал две результативные передачи в четырех поединках. В матче с «Амуром» (4:0) Воронков стал автором победной шайбы. На его счету также два силовых приёма и шесть заблокированных бросков.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram