В Нижнекамском районе загорелась фура с конфетами

Площадь пожара составила 3 квадратных метра.
Фото: МЧС по Татарстану
В Нижнекамском районе Татарстана на трассе Чистополь – Казань загорелась грузовая фура. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Как отметили в ведомстве, авария произошла в пяти километрах от Камских Полян. Отмечается, что фура загорелась прямо на ходу. Воспламенилась кабина грузовика.
Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно справились с огнем. Общая площадь возгорания составила 3 квадратных метра. В результате случившегося никто не пострадал.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram