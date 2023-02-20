В Нижнекамском районе загорелась фура с конфетами

Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Фото: МЧС по Татарстану

В Нижнекамском районе Татарстана на трассе Чистополь – Казань загорелась грузовая фура. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Как отметили в ведомстве, авария произошла в пяти километрах от Камских Полян. Отмечается, что фура загорелась прямо на ходу. Воспламенилась кабина грузовика.

Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно справились с огнем. Общая площадь возгорания составила 3 квадратных метра. В результате случившегося никто не пострадал.

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