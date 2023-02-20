Пенсионер из Казани лишился 450 тысяч рублей, доверившись мошенникам

В настоящий момент ведутся поиски подозреваемых. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Еще один житель Казани попался на уловки мошенников. На сей раз не повезло 83-летнему мужчине, который лишился 450 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

По словам потерпевшего, на его домашний телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудницей правоохранительных органов. Она сообщила, что кто-то пытается завладеть его сбережениями.

Следом в разговор вступил уже «сотрудник банка». Он подтвердил сказанное аферисткой и предложил «обезопасить» средства. Затем звонившие вынудили мужчину отправиться в банк и перевести им 450 тысяч рублей. Только после этого мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. В настоящий момент ведутся поиски подозреваемых.

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