«Рубин» вернул Набиуллина и может расстаться с Аднаном

Соглашение защитника с "Рубином" будет действовать до конца сезона. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Казанский «Рубин», обладающий сильнейшим, по крайней мере по именам, составом в Первой лиге, перед возобновлением сезона продолжает усиливать состав. Так, стало известно, что в казанский клуб перешел защитник Эльмир Набиуллин. Об этом сообщил представитель футболиста Дмитрий Кигинько.

- Набиуллин возвращается в «Рубин», соглашение будет рассчитано до конца сезона, а дальше посмотрим, — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

Отметим, что Набиуллин начинал профессиональную карьеру в «Рубине». В 2018 году он перебрался в «Зенит». Следом 27-летний защитник поиграл за «Сочи» и «Химки», а последним клубом Набиуллина был «Пари НН», который он покинул 10 февраля 2023 года.

Меж тем, по данным ряда СМИ, из-за перебора легионеров в составе «Рубин» может расстаться с иракским защитником Али Аднаном. Все должно решиться до 22 февраля, когда в России закроется трансферное окно.

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