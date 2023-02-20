В ближайшие дни в Татарстане похолодает до 20 градусов мороза

Метель обрушится на Татарстан в ближайшую среду. Фото: Мэрия Казани

Конец февраля в Татарстане выдастся снежным и морозным. Такие данные приведи в Гидрометцентре республики. Так, 21 февраля на территории Татарстана будет облачно с прояснениями. Временами снег.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов мороза, при прояснениях до 19 градусов ниже нуля. Максимальная температура воздуха днем не превысит 4 градусов со знаком "минус".

В среду, 22 февраля, на некоторые районы Татарстана обрушится метель, а температура воздуха будет держаться в диапазоне от 5 до 15 градусов мороза. Метель продлится и 23 февраля. Кроме того, в этот день в Татарстане температура воздуха опустится до 20 градусов ниже нуля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram