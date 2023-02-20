В Татарстане к годовщине начала СВО запустят проект «Герои в стихах»

Любой желающий может снять свое видео с записью любимого стихотворения и посвятить их российским военным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 февраля исполнится ровно год с момента начала специальной военной операции о полной денацификации и демилитаризации Украины. К годовщине этой даты в Татарстане запустят проект «Герои в стихах». Он призван поддержать российских бойцов в зоне СВО. Об этом сообщает общественная организация «Форпост».

Отметим, что проект «Война в стихах» запустили еще в 2015 году к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Теперь же можно будет прочесть стихотворения не только о победе над фашизмом, но и о героических поступках наших воинов на Донбассе.

Как отмечают активисты, цель этого проекта – сохранить память о героических поступках в нашей стране. Любой желающий может снять свое видео с записью любимого стихотворения и опубликовать его ВКонтакте с хэштегами #СлаваЗащитникамОтечества #Своихнебросаем #Мывместе #героивстихах #войнавстихах #ФорпостРТ #КурсРТ.

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