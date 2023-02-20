Сабурская отметила, что данный вариант решения вопроса актуален и для уже введенных в эксплуатацию проектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане предложили открывать детсады на первых этажах домов. Соответствующее предложение содержится в докладе Уполномоченного по правам человека при главе Татарстана Сарии Сабурской. По ее словам, одной из причин является строительство домов без учета потребностей населения в социальных учреждениях. В связи с отсутствием планирования и прогнозирования возникают проблемы с доступностью мест в ближайших детсадах.

Сабурская отметила, что этот вариант решения вопроса актуален и для уже введенных в эксплуатацию проектов. С такой инициативой она обратилась к министерству образования и науки Татарстана, Минстрою республики, а также Исполкому районов.

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