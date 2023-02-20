Банк «Открытие»: 80% жителей ПФО предпочитают летний отпуск

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48% респондентов в регионе не хотят уходить в отпуск в январе или феврале. 47% ни разу не брали зимний отпуск в последние пять лет. Большинство предпочитает отдыхать зимой дома или на даче. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

Только 21% опрошенных в Приволжье одинаково нравится отдыхать летом и зимой, при этом не нашлось ни одного человека, который бы предпочитал исключительно зимние отпуска. 80% делают выбор в пользу летнего отдыха (скорее 34%, определенно 46%). На Северном Кавказе этот показатель доходит до 85%, в Москве и Московской области он наименьший - 73%.

- Результаты опроса подтверждает и наша статистика страхования путешественников в «Росгосстрахе», - комментирует заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Ольга Купцова. – Несмотря на то, что предновогодняя пора и канун майских праздников являются одними из пиковых периодов приобретения полисов для поездок, максимальное количество страховок люди все же оформляют в летние месяцы. Так, например, в 2022 году на «летние» полисы пришлось примерно 49% от всех приобретенных за год.

Тем не менее, четверть респондентов готовы брать отпуск в январе и феврале (16% скорее, 9% определенно). Больше всего желающих в Москве и Московской области, а также на Урале (по 39%), меньше всего на Северном Кавказе (22%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (23%).

48% респондентов ПФО категорически не хотят брать зимний отпуск (показатель выше среднероссийского), поскольку все равно есть новогодние каникулы. Еще 28% возьмут отпуск зимой, только если заставит работодатель. Среди видов зимнего отдыха (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) жители Приволжья предпочитают отдыхать дома или на даче (53%), совершить турпоездку в другой регион России (32%), поехать за границу в теплые края (27%), кататься на горных лыжах или сноуборде (18%), а также на беговых лыжах (16%).

47% участников опроса в ПФО не брали отпуск зимой ни разу за последние пять лет (на Северном Кавказе 64%, в Сибири, на Урале и в Южном федеральном округе по 36%). У 20% зимний отпуск был однажды в последние пять лет (ниже среднероссийских показателей). Два-три раза в этот период отдыхали 23% респондентов. Только 10% брали отпуск каждый год в течение последних пяти лет (на Северном Кавказе 2%, в Сибири 11%).

Этой зимой не было зимнего отдыха у 39%, поэтому они не заплатили за него ни копейки. 21% потратили на отдых зимой 2022-2023 года менее 10 тысяч рублей, 26% - от 10 до 50 тысяч, 9% - от 50 до 100 тысяч, и 5% - свыше 100 тысяч рублей.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 9-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.