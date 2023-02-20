Посетителей и участников ярмарки ждут выступления вокальных и танцевальных коллективов, народные забавы, конкурсы для детей и розыгрыш подарков Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани самозанятые смогут реализовать свою продукцию на масленичной ярмарке. Она пройдет 25 февраля в ЖК «Солнечный город», сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

В этот день посетителей и участников ярмарки ждут выступления вокальных и танцевальных коллективов, народные забавы, конкурсы для детей и розыгрыш подарков. Также казанцы смогут там приобрести ремесленные сувениры, бижутерию, сумки, одежду, продукты питания. Развлекать жителей и гостей города будут аниматоры.

Кроме того, занять торговый прилавок можно будет бесплатно. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Отметим, праздничная площадка отроется в 10:30 и будет работать до 13:00 по адресу: улица Гарифа Ахунова, 10а.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram