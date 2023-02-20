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НовостиОбщество20 февраля 2023 13:48

В Казани самозанятые смогут реализовать свою продукцию на масленичной ярмарке

Она пройдет 25 февраля в ЖК «Солнечный город»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Посетителей и участников ярмарки ждут выступления вокальных и танцевальных коллективов, народные забавы, конкурсы для детей и розыгрыш подарков

Посетителей и участников ярмарки ждут выступления вокальных и танцевальных коллективов, народные забавы, конкурсы для детей и розыгрыш подарков

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани самозанятые смогут реализовать свою продукцию на масленичной ярмарке. Она пройдет 25 февраля в ЖК «Солнечный город», сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

В этот день посетителей и участников ярмарки ждут выступления вокальных и танцевальных коллективов, народные забавы, конкурсы для детей и розыгрыш подарков. Также казанцы смогут там приобрести ремесленные сувениры, бижутерию, сумки, одежду, продукты питания. Развлекать жителей и гостей города будут аниматоры.

Кроме того, занять торговый прилавок можно будет бесплатно. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Отметим, праздничная площадка отроется в 10:30 и будет работать до 13:00 по адресу: улица Гарифа Ахунова, 10а.

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