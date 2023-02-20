В Нижнекамске в 2023 году планируют начать реконструкцию НХТИ

В Нижнекамске в рамках федерального проекта планируют построить лабораторные корпусы, общежития и столовые. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году планируют начать реконструкцию Нижнекамского химико-технологического института (НХТИ). На эти цели выделят около двух миллиардов рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава района Рамиль Муллин.

По словам руководителя, на этом объекте появятся лабораторное оборудование и производственный обучающий центр. В дальнейшем в рамках федерального проекта планируют построить лабораторные корпусы, общежития и столовые.

Кроме того, Муллин призвал развивать науку в Нижнекамске, разрабатывать собственные технологии и компоненты для химического синтеза. Также он отметил, что для ученых будет разработана специальная мера поддержки.

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