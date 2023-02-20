Житель Татарстана через суд пытался отменить усыновление, но ему отказали

Мужчина обосновал иск тем, что отношения с матерью ребенка не сложились Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Набережных Челнов обратился в суд с иском об отмене усыновления. Он обосновал это тем, что отношения с матерью ребенка не сложились.

Как сообщили в горсуде, факт усыновления был зарегистрирован в органах ЗАГСа. Между тем, в соответствии с Семейным кодексом РФ, усыновление ребенка, а также его отмена производятся только в судебном порядке. В связи с этим истец не является усыновителем ребенка.

Суд отказал в удовлетворении искового заявления. Решение в законную силу еще не вступило.

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