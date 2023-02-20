В Нижнекамске 16 девушек вышли замуж за граждан Турции

Пик свадеб пришелся на красивую дату – 22.02.2022 Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувший год в Нижнекамске было зарегистрировано 1690 брачных союзов. Это на 14% больше, чем годом ранее. Пик свадеб пришелся на красивую дату – 22.02.2022. В этот день их было 19.

Нередко жители Нижнекамска вступают в брак с иностранцами, в прошлом году таких свадеб было 68. Среди них 16 девушек вышли замуж за граждан Турции. По одному браку зарегистрировано с жителями Ирака, Польши, Арабских Эмиратов и Китая.

Самым возрастным женихом в прошлом году стал 75-летний мужчина, невестой – 70-летняя женщина.

С мобилизованными брак зарегистрировали 70 жительниц Нижнекамска.

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