Турция заинтересовалась сотрудничеством с Казанским вертолетным заводом

Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. Фото: rais.tatarstan.ru

Турция в ходе международной выставки вооружений IDEX-2023 заинтересовалась сотрудничеством с Казанским вертолетным заводом. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

На выставке были представлены авиаразработки. В ходе экскурсии раис республики Рустам Минниханов пригласил турецкую сторону на KazanForum для ознакомления с промышленным потенциалом региона.

Помимо этого, Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. По итогам девяти месяцев 2022 года зафиксирован рост товарооборота между Татарстаном и ОАЭ почти в пять раз.

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