Контролировать исполнение поставленных задач будет Управление административных и правоохранительных органов Кабмина региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане утвердили меры по повышению безопасности дорожного движения, сокращению ДТП и снижению тяжести их последствий. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации республики.

Согласно документу, до 1 апреля Миндортранс должен разработать меры по ликвидации мест концентрации ДТП, зон аварийности и участков дорог, где произошли смертельные происшествия. До 15 июля нужно обновить дорожную разметку и зебры, а также нанести шумовую разметку на опасных участках.

Кроме того, продолжат работы по устройству освещения, пешеходных переходов, остановок, на аварийно опасных участках. Особое внимание уделят организации занятий по правилам использования электросамокатов в образовательных учреждениях и проведут курсы оказания первой помощи среди сотрудников ДПС.

Отметим, контролировать исполнение задач будет управление административных и правоохранительных органов Кабмина региона. Администрации райнов должны будут ежеквартально отчитываться о реализации мероприятий по борьбе с авариями.

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