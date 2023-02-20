Житель Казани задушил подругу шарфом и закопал ее тело в снегу

Перед убийством мужчина избил жертву
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В отношении 23-летнего жителя Казани возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве.
По предварительной информации следствия, в гости к подозреваемому 12 февраля текущего года пришла близкая знакомая. Во время возникшей ссоры злоумышленник избил 40-летнюю женщину и задушил шарфом. После этого он закопал тело жертвы в огороде.
Через шесть дней мужчина рассказал о произошедшем адвокату, после чего они вместе обратились в полицию. Следствие просит заключить казанца под стражу.
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