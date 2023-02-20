В Татарстан за год приехали 192 тысячи трудовых мигрантов

В регионе удельный вес по числу иностранцев составил 1,6% от общего количества регистраций по стране. Фото: Рамиль ГАЛИ

В Татарстан в 2022 году приехали 192 тысячи трудовых мигрантов. В связи с этим республика попала в рейтинг самых привлекательных регионов России. Соответствующее исследование провела аналитическая аудиторско-консалтинговая сеть Finexpertizа.

В регионе удельный вес по числу иностранцев составил 1,6% от общего количества регистраций по стране. Это свидетельствует о 28,9% приросте трудовых мигрантов.

Чаще всего иностранцы выбирали Московский регион - 4,8 миллиона регистраций, Санкт-Петербург и Ленинградскую область - по 1,5 миллиона регистраций. Также для них привлекательными оказались Краснодарский край, Иркутская, Свердловская и Амурская области, а также Приморский край.

Для работы иностранцы реже выбрали Ненецкий автономный округ, Калмыкию, Марий Эл, Тыву и Чечню. Также в этот список вошли Еврейская автономная область, Чувашия, Хакасия, Чукотка и Северная Осетия, сообщает "ТАСС".

Отметим, в России общее число трудовых мигрантов за 2022 год составило 11,8 миллиона человек. При этом отмечается прирост в 23,9%.

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