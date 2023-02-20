В Татарстане молодого работника элеватора насмерть засыпало зерном

При перекачке зерна молодой машинист калибровочных машин упал в задвижку зернотока Фото: Дмитрий СТЕШИН

На территории товарной линии Кузайкинского элеваторного комплекса в Альметьевском районе Татарстана 17 февраля произошла трагедия - погиб 19-летний машинист. По факту этого инцидента возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации следствия, при перекачке зерна молодой машинист калибровочных машин упал в задвижку зернотока, после чего его засыпало зерном. Работник погиб на месте происшествия.

Как сообщили в СУ СКР по РТ, в данный момент проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств трагедии.

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