В Татарстане утвердили положение о госконтроле за аттракционами

Контролировать исполнение поручения будут специалисты управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Фото: Андрей АБРАМОВ

Правительством Татарстана утверждено положение о региональном государственном контроле за аттракционами. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра Рустам Нигматуллин.

Контролировать исполнение поручения будут специалисты управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. После проведения проверки аттракционы будут вправе отнести к значительным, средним, умеренным и низким категориям риска.

Отметим, что закон о региональном государственном контроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов в Татарстане принят в конце 2022 года.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что парк аттракционов «Кырлай» в Казани решили разместить у парка Победы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram