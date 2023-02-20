В Набережных Челнах повысились тарифы на погребение

Ранее комплекс гарантированных услуг обходился в 6 964 рубля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исполком Набережных Челнов утвердил стоимость гарантированных услуг по погребению. Она составила 7 793,48 рубля. Соответствующее постановление подписал руководитель комитета Фарид Салахов. Оно уже вступило в силу.

В перечень гарантированных услуг входит: оформление необходимых для погребения документов (0 рублей), предоставление, доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения (1800 рублей), перевозка тела умершего на кладбище (1800 рублей), копка могилы и захоронение (4 193,48 рубля).

В случае, если у умершего нет близких родственников, в список добавляется услуга по облачению тела (300 рублей), а транспортировка становится дешевле (1500 рублей).

Отметим, что ранее комплекс гарантированных услуг обходился в 6 964 рубля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram