Житель Татарстана на пожаре получил ожоги 95% тела и скончался в больнице

Площадь пожара составила 84 квадратных метров. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

19 февраля в 17.18 в экстренные службы поступила информация о пожаре в селе Старое Кадеево Черемшанского района. Там, на улице Тукая загорелся частный одноэтажный бревенчатый дом и надворная постройка, сообщили в МЧС Татарстана.

- По прибытию на место происшествия дежурного караула пожарной охраны дом горел уже по всей площади. Языки пламени вырывались из окон, - отметили в ведомстве.

Возникла угроза того, что огонь мог перекинуться на соседние строения, которые находились на расстоянии шести метров. В итоге пожар был потушен, его площадь составила 84 квадратных метров. На нем пострадал 68-летний хозяин дома. Его лежащим на снегу перед входом в веранду обнаружил очевидец. Мужчина находился в сознании, но не двигался, его тело все было в ожогах. Соседи срочно увезли его в больницу. В медучреждении у пострадавшего диагностировали ожоги четвертой степени на 95% поверхности тела. Несмотря на все усилия врачей, мужчина ночью скончался.

Как рассказали соседи погибшего, тот жил в доме один, ни с кем в ссоры не вступал, иногда мог выпить спиртного и покурить на веранде. Именно неосторожность при курении, по предварительным данным, и стало основной причиной произошедшего пожара.

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