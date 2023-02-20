В Набережных Челнах решили усилить дезинфекцию из-за роста заболеваемости коронавирусом

Особенно обратить внимание на рекомендации Роспотребнадзора попросили городские учреждения культуры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Показатель заболеваемости коронавирусом в Набережных Челнах на 2,8% выше, чем в среднем по Татарстану. Выявлено на 22 случая больше, чем за прошлую отчетную неделю, сообщил на еженедельном совещании в мэрии главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

Всего, по его данным, в Набережных Челнах коронавирус был выявлен у 28 830 человек - 5431,9 случая на 100 тысяч населения. Что же касается ОРВИ, то за прошлую неделю в татарстанском автограде его диагностировали у 4 185 человек, в том числе у 19 из них был обнаружен грипп. Тенденций к снижению нет.

Поэтому в преддверии массовых мероприятий – День защитника Отечества и Масленица, в городе решили усилить меры дезинфекции.

- У нас впереди праздники, объекты с массовым пребыванием людей, в том числе и детей. Поэтому все мероприятия, которые определены, прошу учесть при подготовке и проведении массовых мероприятий. Хочу попросить всех, особенно учреждения культуры, обратить внимание на рекомендации Роспотребнадзора, - отметил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

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