В школах Татарстана начинают обучать кибербезопасности

Принять участие в занятиях смогли ученики 7-10 классов, их родители и педагоги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане запущена программа по обучению детей кибербезопасности. В рамках этого проекта в школах будут проходить занятия, на которых дети смогут расширить теоретические и практические знания о том, как защитить себя в сети.

Первое занятие специалисты Академии кибербезопасности Innostage провели в средней общеобразовательной школе поселка Богатые Сабы. Принять участие в занятиях смогли ученики 7-10 классов, их родители и педагоги. На уроках они познакомились со сферой кибербезопасности и правилами безопасной работы в интернете. Специалисты обсудили с учителями и родителями школьников вопросы профориентации детей, чтобы помочь выбрать для них специальность в сфере кибербезопасности.

- Россия может гордиться достижениями в сфере информационных услуг, — отметил глава Сабинского района Татарстана Раис Минниханов. — Наши граждане могут пользоваться многочисленными и современными онлайн-сервисами. Эти сервисы удовлетворяют потребности общества и давно стали частью нашей экономики. Работать с информационными технологиями стало престижно и выгодно. При этом использование онлайн-сервисов иногда приводит к утечке данных в преступных целях. Важно обезопасить наше население от кибер-мошенничества, защитить кошельки, персональные данные и конституционное право на частную переписку.

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