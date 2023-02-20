Жительница Казани привязала к иномарке собак, чтобы не отдавать его приставам

Позже должница смирилась и сама отвязала собак. Фото: пресс-служба ГУФССП по Татарстану

Жительница Казани решила необычным способом сопротивляться судебным приставам, которые хотели за долги изъять ее автомобиль. Женщина привязала к колесам иномарки двух тибетских мастифов.

Женщина приобрела в кредит автомобиль Skoda Yeti, однако деньги банку не выплачивала. В результате она задолжала кредитной организации почти два миллиона рублей.

Пристав-исполнитель вызвала сотрудников полиции. Тогда должница сама отвязала животных и завела их домой. Автомобиль арестовали и изъяли, сообщает пресс-служба ГУФССП по Татарстану.

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