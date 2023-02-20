Туристический проект из Марий Эл победил во Всероссийской премии «Russian Travel Awards»

Всероссийская премия «Russian Travel Awards» нацелена на развитие отечественного туризма. Фото: пресс-служба «Russian Travel Awards»

Туристический проект «Марий Эл - край звонких гуслей» занял первое место во Всероссийской премии «Russian Travel Awards» за 2022 год. Инициативу признали лучшей в номинации «Территория этнокультурного туризма».

Проект представляет собой маршрут по достопримечательностям Йошкар-Олы и Козьмодемьянска. Он также входит в федеральный туристический проект Приволжского федерального округа «Великий волжский путь».

Всероссийская премия «Russian Travel Awards» нацелена на развитие отечественного туризма. Основные задачи конкурса — выявить успешные проекты и способствовать их продвижению.

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