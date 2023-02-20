В Казани построят пять новых культурных центров

Идет проектирование многофункционального центра в жилом массиве «Азино» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пять новых культурных центров планируют построить в Казани. Уже известно, что некоторые из них расположатся в Ново-Савиновском районе. В данный момент решается вопрос выделения участков. Информацию на «деловом понедельнике» озвучил глава управления культуры города Азат Абзалов.

Как сообщил чиновник, в столице Татарстана есть необходимость расширения сети культурных учреждений. Сейчас идет проектирование многофункционального центра в жилом массиве «Азино». Также прорабатывается вопрос выделения участка в Ново-Савиновском районе. Здесь, к слову, до сих пор нет ни одного дворца культуры.

На совещании также напомнили о планах отремонтировать в текущем году Центральную библиотеку на Вишневского.

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