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НовостиЗвезды20 февраля 2023 7:46

В Казани построят пять новых культурных центров

О планах сообщили в мэрии города
Адам САГАЛ
Идет проектирование многофункционального центра в жилом массиве «Азино»

Идет проектирование многофункционального центра в жилом массиве «Азино»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пять новых культурных центров планируют построить в Казани. Уже известно, что некоторые из них расположатся в Ново-Савиновском районе. В данный момент решается вопрос выделения участков. Информацию на «деловом понедельнике» озвучил глава управления культуры города Азат Абзалов.

Как сообщил чиновник, в столице Татарстана есть необходимость расширения сети культурных учреждений. Сейчас идет проектирование многофункционального центра в жилом массиве «Азино». Также прорабатывается вопрос выделения участка в Ново-Савиновском районе. Здесь, к слову, до сих пор нет ни одного дворца культуры.

На совещании также напомнили о планах отремонтировать в текущем году Центральную библиотеку на Вишневского.

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