В Набережных Челнах сбитый автомобилем школьник скончался в реанимации

ДТП произошло вечером. Фото: отдел пропаганды БДД г. Набережные Челны

В Набережных Челнах скончался ребенок, пострадавший в ДТП. 10-летнего мальчика сбил автомобиль, когда тот перебегал дорогу в запрещенном месте.

Наезд на ребенка произошел в минувшую пятницу, 17 февраля, на участке трассы М-7 в поселке Сидоровка. Согласно предварительной информации, 45-летний мужчина за рулем «Лады Весты» не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода.

Мальчика доставили в БСМП, где за его жизнь боролись врачи. Юный пациент пережил клиническую смерть. Он скончался сегодня утром.

Ранее «КП-Казань» сообщала о ДТП, в котором погибли школьник и его бабушка. Женщина везла ребенка на уроки.

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